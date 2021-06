Käsitöö taaskasutuskonkursi võitjad selgunud! 

„On suur oskus näha taaskasutusmaterjalides võimalusi, leida õige tehnika ja ese korralikult valmis teha. Ainult hästi tehtud ja ilus asi inspireerib ka teisi sarnaselt mõtlema ja tegutsema. Tundsin konkursitöid hinnates ka ise, et nii mõndagi tööd tahaks omada, mitut tehnikat katsetada. Olen uhke meie käsitööõpetajate üle, kes sellisel raskel ajal on õpilastega võtnud ette vahvaid taaskasutusprojekte. Rõõmustan, et vanemad ja vanavanemad on lastega koos meisterdanud. Esile tõusid minu silmis lõpuks just tuntud töövõtete ja tehnikate korrektne teostus uues taaskasutusvõtmes, sobiv kasutuskoht, vaimukas lähenemine. Uurisin võidutöid päris pikka aega. Oli, mida vaadata!“