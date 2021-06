EES ON TEGUS SUVI: siin on suvised rahvakalendripäevad ja laadakalender 

Jaanipäev, saarlastele ka leedopäev – see on eestlase kõige oodatum tähtpäev! Sel kõige valgemal ajal saab nautida Eesti loodust sõprade ja pere keskel parima toidu ning kauneima lõkkega. 23. juunil hoiti töö tegemise mõtted mujal, olgugi et päev tähistas heinateo algust. Roogadeks valmistati sageli piimatoite, näiteks sõira ja kohupiimakorpe. Mis muud, kui põll ette ning jaanideks valmistuma! Lk 29 leiad vahva idee, kuidas vanadest teksastest meisterdada isikupärane põll – sobib nii grillmeistrile kui ka koogi küpsetajale!

Eesti rahvakalendris on see tuntud kui suveilma ennustav päev, mis pidi ära näitama, et kui sel päeval sajab, siis sajab lausa seitse päeva (või nädalat) järjest. Eestlastel tekkis selline teadmine ilmselt kunagise Süüria legendi järgi, mille põhjal tekkis meil oma lugu seitsmest vennast, kes uinusid seitsmeks aastaks ning leidsid linna minnes hämmastusega, et see on tundmatuseni muutunud. Lk 58 leiad stiilse teksakangaga voodipeatsi – enne näputöö ja siis magus uni!