PEATOIMETAJA VEERG: Tugevad tunded tuunimise ja taaskasutuse vastu 

Ja ongi käes! Suvi, puhkuste aeg ja taaskasutuskonkursi töödest valminud ajakiri Käsitöö. Kes enam ei mäleta, siis kuulutasime talvel välja konkursi „Käsitöö ja taaskasutus“ ning lootsime nii rohket osavõttu, et saame jaanipäevaks kokku panna inspireeriva ideede kogu sellest, kuidas meie lugejad on taaskasutust ja käsitööd ühendanud.

Aitäh kõigile 53-le taaskasutuskonkursil osalejale! Meieni jõudis lausa maagilised 100 võistlustööd. Avaldasime 30 silmapaistvama töö õpetused ka seekordses ajakirjas, mõned ilmuvad veel järgmisteski. Eriliselt hea meel on mul selle üle, et konkursil osales nõnda palju noori. Tulevik on ju noorte päralt ja kui nii loovalt ja nutikalt osatakse juba praegu mõelda, hakkab edaspidi juhtuma aina maa-sõbralikumaid muutusi.

Käsitöö on juba kord selline vahvalt toimiv ajakiri, kus meil siin toimetuses on peamine roll olla ideede koguja ja vormistaja. Lugejalt lugejale ajakiri valmib ju peamiselt Eesti enda käsitöösõprade abiga. Seega, kuniks kestab suvi ja katsetate järele teha neid ägedaid taaskasutusideid, esitame meie juba ka uued üleskutsed. Vaata lehekülgedele 15 ja 21– meil on juba käimas kaks uut konkurssi. Kes pole siiani julgenud oma töid saata, siis nüüd on lõpuks ka Sinu kord kaasautoriks hakata! Me väärtustame väga seda, mida Sa teed! Kirjuta meile kasitoo@ohtulehtkirjastus.ee.