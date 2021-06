KAS NII TOHIB? Ehmunud isa: ostsin allergilisele pojale tatrapastat, aga seal sees oli ka nisu! 

Murelik isa saatis vihje, et Veski Mati tatrapasta puhul võib olla tegemist tarbijat eksitava tootega. „Ostsime allergilisele pojale, kes ei kannata gluteeni, sh nisu, meelega tatrapastat, Veski Mati toode. Juba oleksime roa valmis teinud, kui vaatasime pakendit. Sees ongi nisu, ja võibolla ka muna, mis on 8aastasele pojale mõlemad vastunäidustatud,“ räägib isa, kelle meelest on see ohtlik eksitamine. „Tatrapasta olgu ikka valdavalt, mitte 50% tatrast!“