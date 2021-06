MERELE LUSTIMA! Millal on lootust taas Soome ja Rootsi vahet kruiisida? 

Nelsoni sõnul on kõik paljuski kinni Soome otsuse taga, millal piiranguid leevendada. “Me siiski loodame, et see otsus tuleb lähipäevil,“ kinnitab Nelson Õhtulehele.

Ka Rootsi-lõbureisid on veel ooterežiimil. „Ootame, et nakatumisnäitajad oleksid Rootsis piisavalt madalad, et sealt tagasi pöördudes oleks reisijatele see ohutu ning atraktiivne,“ sõnab Nelson. Ta lisab, et loodetavasti saab Tallinna-Stockholmi reisid avada vähemalt juulikuu keskpaigaks.