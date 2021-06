Kõik väga erilised meestekampsunid 

Meestekudumite juhendeid on Käsitöös ilmunud vähe, mistõttu väärivad need kõik erilist tähelepanu ja taasavaldamist. Autorid on kudumid valmistanud abikaasale, pojale või sõbrale ning armastust kandja vastu on tunda igast kampsunist.

Anname Käsitöö 15. sünnipäeva-aasta puhul terve aasta jooksul igas numbris ülevaate ajakirja mahuka arhiivi inspireerivamatest mudelitest. Kui sulle jääb mõni mudel eriliselt silma, leia vastav ajakiri raamatukogust või omaenda ajakirjade arhiivist.