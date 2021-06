Kevadtalgutest suveni välja 

Kõige värskemad Tarbija uudised otse sinu postkasti

Suvistepüha on liikuv püha, mis on alati seitsmes pühapäev pärast lihavõtteid. Rahvakalendris on suvistepüha oluline peo- ja naljapäev – külaplatsil mängiti pilli, tantsiti ja mõnes paigas tehti ka lõket. Metsast toodi värsked kased, millega kaunistati nii kiigeplats kui ka kodu. Suvistepüha on peetud ka naistepühaks, eriti just abielunaiste pühaks. Sarnast püha peeti mitmes Euroopa riigis, kus samuti pidutseti ja peeti karnevale. Mõnel pool oli suvistepühal oluline end hästi riidesse panna. Võta kapist välja oma rahvariided ja säti need korda. Uuri, kas sinu kodukandis on rahvarõivaste tuulutamise päev.