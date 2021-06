Lõngad, mida võtta varrastele enne aiaaega 

Dropsi lõng Wish

See on Dropsi lõngade valikus uus heidelõng. Kellele on jätnud sügava mulje Dropsi lõng Snow (endine Eskimo) oma jämeduse ja Air oma ülima kerguse poolest, siis Wish on nagu kaks lõnga ühes. Lõngakerad on nagu kassipojad: väga pehmed, veidi karvased ja ülimalt kerged. Tegu on naturaalse lõngaga, mille koostises on 50% alpakavilla, 33% puuvilla ja 17% villa. Tee sellest endale suuremõõtmeline kampsun või tekk, mida on hea terrassil istudes peale tõmmata.

Hind 5.30, Must ja Roosa e-pood(50 g tokis u 70 m)