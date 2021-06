SUPELSAKSTE RAUDVARA: Pärnus ja Haapsalu on põlvest põlve suviti promeneeritud  

Haapsalu, tsaariaegadest kuulsa kuurortlinna hiilgust meenutab tänaseni Promenaad, mille pärliks on puitpitsiline Kuursaal. Mereäärne jalutustee algab eksootilise nimega Aafrika rannast ja lõpeb Šokolaadipromenaadiga, viimane sai nime kunagise kohviku järgi. Promenaadil on laste mänguväljak ja linnuvaatlustorn ning Pjotr Tšaikovski pingil jalgu puhates saab tema muusikatki kuulata. Kohal, kus on üle 80 aasta seisnud tema mälestuspink, olevat helilooja 1867. aasta suvel armastanud lahel luiki jälgida.