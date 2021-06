RAHANUTIKUS | Kauplemine: meeldib paljudele, sobib vähestele 

Kauplemise üleminek investeerimiseks ja vastupidi on mõneti hägune. Üldjoontes tehaksegi vahet just aja põhjal: kauplemine on aktsiate lühiajaline ost ja müük, investeerimine pikaajaline. Teinekord on kaupleja aktsiapositsioon avatud mõne päeva, mõne minuti või isegi murdosa sekundist. Investor, seevastu, ostab aktsiaid pika perspektiiviga: aastateks, aastakümneteks, võib-olla isegi kogu eluks.