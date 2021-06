PATSEERI TERVISEKS: Eestisse ilmub üha rohkem uhkeid promenaade  

„Jalutamine ja promeneerimine on siiski erinevad asjad,“ muigab Järs, et promeneerimine on eelkõige ritualiseeritud jalutuskäik, mitte niisama lonkimine. Teisisõnu– see on pidulik jalutuskäik. „Promeneerimise juurde käis sotsiaalne vaatemäng, mis oli inimestele väga oluline.“ Selle sotsiaalse vaatemängu juurde kuulus ka etikett, mida pole Järsi sõnul Eestis seni üksikasjalikult uuritud. Küll aga on tal võtta näiteid Pariisist ja viktoriaanlikust New Yorgist, kus promeneerimise juurde käis terve reeglistik. „Usun, et teatud määral kehtis sama etikett Eestiski,“ lausub Järs. „Teisalt usun ma, et meie kuurorte iseloomustasid tagasihoidlikkus ja väljapeetus. Loomulikult olid samas, andke andeks, Narva-Jõesuu, Mereküla ja Sillamäe hoopis midagi muud kui Tiskre või Võsu. Kirderanniku kuurortides pidi viisakas välja nägema – eks need olid ka märksa rohkem arendatud.“

Järsi sõnul oli 1840. aastal Eesti kõige väljapaistvam kuurort Tallinn. „Eks tsaari õukonna tähelepanu leidnud Tallinn oli toona hoopis teises stiilis kui 1920. aastatel populaarseks muutunud Narva-Jõesuu,“ lausub ta. Mis aga puudutab etiketti, siis New Yorgis tähendas promeneerimine eelkõige liikumist. „Kui keegi tuli promenaadil ka vastu, kellega tahtnuks vestelda, oli ebaviisakas jääda seisma ja sestap kulgeti vesteldes koos edasi.“

Etiketi juurde käis ka see, et kõndimisel tuleb hoida õiget tempot. Ei mingit kiirkõndi ega teosammul vantsimist. „Promenaadi juurde käis ka korduvus: liikuda tuli edasi-tagasi, edasi-tagasi,“ teab Järs. „Linnapromenaadi ei iseloomustanud mitte aktiivne suhtlus, vaid šõu – lähed sinna ju selleks, et näha ja olla nähtav. Kogu suhtlus pidi olema vaoshoitud ja kontrollitud. Tervitusedki ei tohtinud olla pealetükkivad ega silmatorkavad. Mõnes mõttes oli see sotsiaalne pantomiim, kuid just heade kommete tundmine eristas head seltskonda madalamast ühiskonnakihist.“

Euroopa mõistes olid Eesti kuurordid ikkagi väikesed, mitte suurilmalikud suvituskohad ja sestap olid etiketinõudedki pisut leebemad. Samas ei lubatud näiteks Kuressaare promenaadil liikuda tööriietes inimestel ning keelatud oli ka tööriistadega ringisaalimine. Promenaad oli lõppude lõpuks pidulik paik, mille märksõnad olid väljapeetus ja viisakus. Igas mõttes.

Narva jõepromenaadil on pikkust ligi kilomeeter

Kribinal-krabinal treppidest alla Narva jõe äärde jalutama! Sellel jõepromenaadil on pikkust 967 meetrit, promeneeri või terve päev, kui jaksu jagub. Idast on see piiratud Narva jõega, läänest bastionimüüride ja Hermanni kindlusega, põhjast Narva sadamaga ning lõunast Joaoru puhkeala ja rannahoonega. Idavirukad ise ütlevad, et see on paik, kus näeb bastione, Narva linnust ja saab kiigata Venemaalegi.

Patseerides juba vaatamist jagub. Alustades Rootsi terrassist, kus on lõvikujud ja lõpetades päikeseplatsiga, mida ehib uhke päikesekell. Purskkaevudest kõnelemata. Sellele promenaadile mahuvad aega veetma nii lastega pered, südamearstide soovitatud 10 000 sammu kogujad kui ka rulluisusõbrad. Ruumi ja õhku jagub kõigile.