VIDEO JA FOTOD | NUTIKAD ÖKONIPID: külasta Lembela korporantide loodud virtuaalnäitust, kus kraanikauss on autorehvist ja lamp helikassettidest! 

Muuhulgas näeb näitusel vannituba, kus kraanikausiks on pandud autorehv ning dušinurk ehitatud tühjadest pudelitest. Ent leidub ka lihtsamalt teostatavaid nippe nagu pakendivaba ostlemine, ühekordsete toodete väljavahetamine korduskasutatavate vastu – nagu näiteks väikese rebasega kohvitops – , omatehtud kosmeetikatooted jne.

Näituse korraldasid Lembela liikmed Jevgenia Uusväli, Evelin Kivimaa ja Doris Abe, kes jagasid seal ka enda nippe. Näiteks Doris jagas oma helesinist unistust. „Algul oli see vanaema vana ratas, aga jäi siis tema jaoks liiga kõrgeks. Isaga koos tegime rattaga igasugu asju, lisasime pidurid, tuled ja pasuna,“ räägib Doris, kes on rahul, et auto asemel oma helesinise jalgrattaga kruiisides säästab ta keskkonda heitgaasidest ja püsib vormis.