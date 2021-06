VÄRSKES NIPIRAAMATUS | Kuidas valida pere vajadustele sobiv grill, kas maaelu sobiks sulle ning juhised, mismoodi teha jaaniks saunavihta 

Juuni Nipiraamatu kaaneloos räägib teleekraanilt paljudele tuttav Angelica Udeküll, Wicca restorani peakokk, et jaanipäeval sööb ta eestlasena ikka šašlõkki, kuigi oskab teha ju igasuguseid hõrgutisi. Kokk ütleb, et lihtsaid maitseid, eriti neid, mis on meile ammusest ajast omased ja mida me armastame, ei ole põhjust salata. „Nagu rahvalaul ja -tants on kultuuri osa, on toitki selle maatükikese inimeste eripära,“ usub Angelica siiralt, olgugi et paljud toidud on Eesti kööki tulnud läbi me maad valitsenud võõrvõimude.