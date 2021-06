USKUDA VÕI MITTE? 8 müüti kuivatite kohta 

Kõik riided tõmbavad kuivatis kokku ja jäävad numbri võrra väiksemaks

Kuivatis läheb pesu kortsu

Kui riided on pärast kuivatusprotsessi kortsus, tähendab see, et need on jäänud masinasse liiga kauaks. Lahendus on lihtne: riided tuleks välja võtta vahetult peale kuivatusprogrammi lõppemist.

Kuivatisse võib mahutada lõputult palju riideid

Usutakse, et kuivatisse võib suruda riideid nii palju, kui süda lustib, aga tegelikult see nii ei ole. Mida rohkem on kuivatis asju, seda kehvemini saab masin oma ülesannetega hakkama: kui soovituslik pesukogus ületada, väheneb masina efektiivsus oluliselt. Seepärast tasuks mõelda juba enne ostu, kui suured on sinu majapidamise tavapärased pesukogused – enamasti on soovituslik pesukogus 8–9 kg.

Kuivatid „söövad” sokke