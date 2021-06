VÕTA RUUDUSTIK APPI! Bingot mängides tuleb jaanipäev lõbusam! 

Pööripäev on põhjamaalastele aasta üks tähtsam aeg. See müstiline, peaaegu valge ööga hetk toob meile suure suve. Lisaks on jaanipäevaga seotud palju uskumusi, mida jaanibingoga meelde tuletame. Kui oled kõik ruudud täis saanud, oled võtnud jaanipäevast maksimumi.