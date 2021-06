Wicca restorani peakokk Angelica Udeküll: „Paha tujuga pole mõtet restorani minna, sest siis on nagunii kõik halvasti – toit ei maitse, jook on kehv ja teenindus ei sobi.“ 

Kuigi Angelica Udekülli (51) praegune argipäev on mõnevõrra teistsugune, kui see oli poolteist-kaks aastat tagasi, ei tähenda see, et kui restoraniuksed olid kinni, oleks ta iga päev nutnud. «Igast kriisist tuleb osata kasu lõigata!» on peakokana töötav naine optimistlikult resoluutne. Nii kasutaski ta aega enesetäiendamiseks ja korrastustöödeks. Angelica ei tee saladust, et puhastus toimus sel ajal ka tööseltskonnas: «Osa leidsid, et nad ei taha olla meiega koos nii heas kui ka halvas. On neidki, kes on laulatatud Laulasmaaga.»