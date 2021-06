Raamatuentusiast Kristel Kalda: raske on leida alternatiivi millelegi nii geniaalsele kui lugemine! 

Kristel raamatupoe avamisest: „Mind motiveerivad üle kõige tegevused, mis aitavad nii suurtel kui ka väikestel leida üles just neile huvitavad raamatud.“ Foto: Ekvilibrist

Ikka on nii, et kui sulle midagi väga meeldib, tahad seda indu ka jagada. Kristeli soov teisigi enda suure kire, lugemishuviga nakatada oli nii suur, et ta jättis oma palgatöö. Nüüd korraldab ta raamatuklubi ja näeb vaeva, et avada Tartus kogukondlik raamatupood.