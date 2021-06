MAALI VÕI MATKA! 10 head põhjust, miks sul peaks olema hobi 

Kui su hobi ei paku sulle enam pinget, võib asi olla selles, et see on sul juba väga käpas. Seega on aeg otsida uus avastamisrõõmu pakkuv huviala.

Kui tunned, et sul on igav, raiskad ilmselt mitte midagi tegemisele oma nädalast suure aja. Kui sul on aga huviala, annab see sulle võimaluse põnevusega oodata hetke, mil pole kohustusi, et saaksid hobiga tegeleda. Muu hulgas on igavus paljude ennasthävitavate käitumismustrite taga. Selmet tühja passida ja oodata, et keegi või miski su meelt lahutaks, haara ise härjal sarvist ja leia endale hobi.