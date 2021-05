Reisipiirangud puhkust ei riku: Mulgimaa piirid on endiselt avatud 

„Tänapäeval on moes igasugused foto- ja aardejahid, Mulgimaal võiks inimene võtta eesmärgi poseerida igas kihelkonnas vähemalt ühe puukujuga. Nii saab kogu Mulgimaa läbi sõita, samas pole neid ka liiga palju,“ ütleb Kristi Ilves Mulgi kultuuri instituudist. Kokku on viies kihelkonnas kaheksa kuju. Kui Karksi-Nuia kultuurikeskuse juures tantsivad mulgid olid talvekorteris, siis nüüd on nemadki väljas tagasi. Samamoodi võib hea otsimise korral kõikjal Mulgimaal märgata mulgi mustreid. Neid leidub nii bussiootekodadel (pildil Loodi bussipeatus Viljandi vallas) kui ka mujal avalikus ruumis. Samamoodi sobivad Kristi sõnul nii fotojahiks kui ka niisama vaatamiseks vanad ja väärikad kabelid. Osa neist on kindlatel aegadel avatud, osasse pääseb uudistama vaid eelneval kokkuleppel. Aga kui puukujusid jagub igasse valda, siis viiest väärikast hauakambrist neli jäävad Helme kihelkonda.