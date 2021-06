TEEME SELGEKS: kuidas leida just sinu pere vajadustele sobiv grill? 

Suvi on käes ja grillimine on täie hooga käima läinud.

Suvi on käes ja grillimine on täie hooga käima läinud. Kui avastad, et vana grill ei kannata enam kriitikat, või oled ostmas oma esimest grilli, aga valik on liiga suur ja sa ei tea, mida valida, on järgnev ülevaade just sulle.