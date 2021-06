SELLE KUU MÄRKSÕNAD: tee vahet köögi-, aed- ja juurviljal ning seikle telefoniga matkarajal! 

Ilmselt on möödunud aasta viinud paljusid meist matkarajale. Et märgata veelgi rohkemat enda ümber, kinnistada teadmisi ja panna oma oskused proovile, on RMK loonud jalutuskäikude saatmiseks nutimängud. Eestis on ligi 50 rada, mis varustatud säärase võimalusega.