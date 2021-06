ARVAMUS | Käsitööentusiast Urve Niinemets: maal on kergem elada – kulgen siin täpselt sellises rütmis, nagu ise olen enda jaoks seadnud! 

See oli algul mõeldud suvekoduks, kus veetsime iga vaba hetke ja puhkuse. Kolm aastat tagasi, veidi enne poeg Mihkli sündi tulime mehe ja tütardega aga jäädavalt maale elama. Võtsime siis ette ka muid elumuutvaid otsuseid. Abikaasa Jaan läks Hiiumaale kooli, olles ise ka Mihkliga lapsehoolduspuhkusel. Nüüd on tal suur kirg teha käsitööpalkmaju. Ta ütleb tihti, et tal pole elus olnud nii head ja mõnusat töökohta ega tööd, kui on nüüd.

Maale kolides alustasin ka mina oma mikroettevõttega: tegin Aava Käsitöökambri, mis tegeleb enamjaolt taaskasutuskäsitööga.

Väikese Mihkli (2) igakuine suursündmus on see, kui õue peale sõidab prügiauto. Siis vaatan, et väikesele poisile pole õnneks muud vajagi, kui korra kuus üht suurt autot õue peale.

Helga (6) näeb ainult ilu enda ümber. Üksvahe oli tavaline see, et päeva jooksul võis ta kleite vahetada vähemalt viis korda, üks kleit uhkem kui teine. Äsja õide läinud nartsissid oli vaja kõik viimne kui üks vaasi korjata, „sest need on ju nii ilusad“. Ei saa lapsega sellise asja pärast ka pahandada.

Mirtelil (13) on siin väga palju toredaid sõpru. Ta tegeleb ka nii paljude ettevõtmistega, et tihti mõtlen, kas kooliasjad mahuvad kuhugi sinna vahele ära.

Täpselt aasta tagasi, 37aastasena sain teada, et mul on kolmanda staadiumi rinnavähk, ees ootas pikk ravi. Hiljuti, 18. märtsil ütles arst, et praegu on kõik korras, aga olen edasi hoolika jälgimise all.