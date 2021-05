Safarile: Tansaania asemel Toosikannule  

Vanasti tähendas safari antiloobi- või lõvijahti Aafrikas. Tänapäeval kinnitavad reisijuhid, et parim Aafrika riik safarile minekuks on Tansaania, pidades küll jahi asemel silmas loomade vaatlemist. Aga guugeldades tulevad märksõna „safari“ alt välja ootamatud võimalused koduses Eestiski – näiteks ATV-, paadi- ja kelgusafarid. „Ida-Virus tehakse näiteks karuvaatlusi, Soomaal kanuuga sõites kopravaatlusi, aga niisuguseid ulukisafareid, kus vaadeldakse ennekõike punahirvi, Leo sõnul Eestis rohkem ei ole. „Meie loomapargis on punahirvi praegu 500–600 ringis, aga kohe algab poegimisaeg, nii et lisa on tulekul.“