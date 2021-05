TULETAME MEELDE: miks on oluline klaaspakendid eraldi koguda ja klaasikonteinerisse viia? 

„Klaasi on eraldi pakendina Eesti inimestelt kokku kogutud juba pikalt – see on oluline traditsioon, mida tasub uuesti teadvustada. Arvatakse lausa, et klaas on tõenäoliselt üks esimesi pakendimaterjale üldse, mida on eraldi kogutud ja kordus- ning taaskasutatud,“ märgib Eesti Pakendiringluse juhatuse liige Alder Harkmann. „Eesti Pakendiringlus on võtnud eesmärgiks koguda kokku võimalikult palju klaaspakendeid. Meie eesmärk on, et loodus oleks puhtam. Ma loodan, et inimesed mõistavad, et mida puhtamalt klaaspakend kokku koguda – kõige parem viis selleks on tuua klaas just klaasikonteinerisse – seda kergem on seda taaskasutada. Tänuks pingutuse ja klaasipakendite sorteerimise eest aitavad metsaspetsialistid meiega koostöös luua ökosüsteemi, seda rikastada ning säilitada ja tekitada looduslikku mitmekesisust.“