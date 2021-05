RAHVUSVAHELINE UURING KINNITAB: 51% töötajaist eelistaks ka edaspidi kaks-kolm päeva kontorist väljas töötada 

Rahvusvahelisest tööturu-uuringust Decoding Global Talent 2021 selgus, et tervisekriisi tõttu laialdaselt levinud kaugtöö tegemise võimalus on tulnud, et jääda.

Rahvusvahelisest tööturu-uuringust Decoding Global Talent 2021, milles osales rohkem kui 200 000 töötajat 190 riigist, selgus, et tervisekriisi tõttu laialdaselt levinud kaugtöö tegemise võimalus on tulnud, et jääda. Kui paindlikku töökorraldust töötajad edaspidi sooviksid ja kuidas on viimane aasta uue töökoha valimist mõjutanud?