VAHVA NÄPUTÖÖ: vildist kevadlilled sünnipäevalapsele või lasteaialõpetajale 

3. Pane papist lõige vildile ja joonista hariliku pliiatsiga lõike piirjooned. Lõika korraga mitu erinevates toonides lille, südant või lindu välja, siis on hiljem lihtne värvitoone kokku sättida.

Foto: Liina Hergauk

5. Ühe lille tegemiseks on vaja kaks suurt õit ja üks väike õis. Ühe linnu meisterdamiseks on vaja kaks linnukujutist ja kaks tiiba. Ühe südame tegemiseks on vaja üht suurt ja üht väikest süda.