KANDIDEERI KOHE: käsitöö- ja pärandtehnoloogia kogukond ootab uusi liikmeid!  

Kõige värskema uuendusena sündis 2020. aastal pärandtehnoloogia ja pärimusmuusika magistriõppekavade liitumisel kultuuripärandi loovrakenduste magistrikava. Õppekava programmijuht Kristi Jõeste sõnab: „See uus magistriõpe väärtustab traditsiooniliste praktikate hoidmist, uurimist ja kaasajastamist – käsitööline ja muusik on ühed maailma vanimad ametid, mis inimestele rõõmu valmistavad ja aitavad neil eluraskustest üle olla!“ Loovrakenduste magistrikavale õppima asumise eelduseks on väga hea käeline või muusikaline vilumus. Selles õppeprogrammis ei ole tehnikapõhiseid aineid, vaid pakutakse eelkõige tuge uurimisoskuste arendamisele. Nii püstitatakse magistritööde ja -projektide eesmärgid selliselt, et need saaksid toetuda isiklikele kogemustele ja teadmistele tuginevale praktikapõhisele uurimisviisile. Taoline insider’i keskendumine küsimusele „kuidas?“ eristub mõnevõrra teiste humanitaarteaduste metodoloogiatest, kus rõhk ei ole oskustel. See õppekava pakub aga vastupidist.