SAAME TUTTAVAKS! Ääremaal tegutsev Riidaja käsitööring: „Meil on väike kogukond ja hoiame väga kokku.“ 

Riidaja on väike küla Tõrva vallas (endine Põdrala vald) Valgamaa põhjaosas ja endises Helme kihelkonnas Mulgimaal. Sealset kogukonda hoiavad tegusana kohalik lasteaed, kus käib mängimas 19 mudilast, ja kool, kus õpib 47 õpilast, ning käsitööring ja kultuurimaja. Väikese rahvaarvuga külas tuleb nii mõnelgi täiskasvanul olla nagu hunt Kriimsilm ja pidada vähemalt üheksat ametit. Käsitöö toimetus rääkis juttu Riidaja käsitööringi eestvedaja Eve Toompaluga, kes on ühtlasi kohalikus koolis eesti keele, kirjanduse, muusika, käsitöö ja kunstiõpetaja, kasvatab nelja last ning tegutseb oma suures majapidamises. „Meil on väike kogukond ja me hoiame väga kokku. Toetame ja aitame üksteist,“ räägib Eve ja lisab: „oleme isegi uhked, et me oleme ääremaa ääremaalt. See paneb meid just rohkem tegutsema, end näitama ja oma asjadega eputama.“