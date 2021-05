KOROONAKEVAD KODUMAAL: suur ülevaade, mida teha Mulgimaal  

Põline Mulgimaa pealinn Abja-Paluoja on valitud tänavu 25 miljoni soomeugrilase kultuuripealinnaks. Mida põnevat tuhande elanikuga linnakeses ja Mulgimaal leida võib? „Kõik asjad, mis on kusagil kaugel, on Mulgimaal ka täiesti olemas. Meil on oma Pisa torn, rääkimata Taevaskojast,“ ütleb Mulgimaa teejuht Kristi Ilves vihjates Karksi-Nuia kirikule ja Loodi ürgoru 15 meetri kõrgusele paljandile. Ning soovitab üles otsida seitse mulgi puuskulptuuri. Järgnevalt üks võimalik marsruut pikaks nädalalõpuks läbi viie Mulgimaa kihelkonna.