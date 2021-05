Rikkumised e-poodides: allahindlus on sageli hoopis varasem tavahind! 

„Esimese kvartali jooksul on üks TTJA poolt tuvastatud peamisi rikkumisi tavahinna eksitav kuvamine tarbijatele,“ selgitas TTJA kaubandustalituse jurist Maarja Mere . „Nimelt tõstavad kauplejad enne sooduskampaaniat hinnad üheks-kaheks päevaks kõrgemaks, et näidata allahindluse suurust tegelikust suuremana. Taoline kauplemisvõte on tarbijat eksitav ja keelatud, kuna tarbijale kuvatakse saadavat hinnaeelist tegelikkusest suuremana.“

Sooduskampaania kuupäevade avaldamine on oluline, et tarbija teaks, mis perioodi jooksul kaupleja pakutav hinnaeelis kehtib ning ta saaks teha informeeritud ostuotsuse. Vastasel juhul jääb tarbijale arusaamatuks, kui kaua on soodushind kehtinud või kui kaua saab toodet veel soodustingimustel osta. „Sooduskampaania lõppkuupäev tuleb märkida ka hooajalistele allahindlustele või lõpumüükidele,“ sõnas Mere.

Kolmandaks tuvastas TTJA e-kaupluste kontrollimise käigus, et soodusmüügikampaaniaid korraldatakse sageli järjestikku või väga väikese ajalise vahega. Selle tulemusel pole tarbijal võimalik aru saada, mis on toote tavahind ja soodushinnaga kaasnev hinnaeelis. „Heade kaubandustavadega on vastuolus praktika, kus tarbijale ei ole avaldatud teavet, et tooted on järjestikuste sooduskampaaniate raames püsivalt alla hinnatud. Taolisel juhul võib soodushinda pidada toote tavahinnaks, kuna toode on antud hinnaga pakkumises suurema osa ajast. Püsivate allahindluste puhul näitavad ka hinnagraafikud, et toodete hindades pole muudatusi toimunud, mistõttu on tarbijale kuvatav hinnaeelis üksnes näiline,“ tõdes Mere.