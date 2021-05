ARVAMUS | Jalgrattaentusiast Martin Voltri: „Sõnas „transport“ on ju sees sport!“ 

Jalgrattaga liikumine ei ole alati kiireim liikumisviis (kuigi linnas sageli ka on), aga kindlasti pakub rattasõit liikumisviisidest kõige rohkem häid emotsioone. Jalgrattaga oled ümbritsevaga vahetus kontaktis ja see ergastab meeli. Valdur Mikitagi kirjeldab, kuidas rattaga sõitmisel kogetav võib kutsuda esile erilisi samaaegseid aistinguid kõigis meeltes.

Jalgratas pakub väga erinevaid võimalusi: aeglasest argikulgemisest pikkade trennide tegemiseni välja. Minu jaoks on pikad rattatrennid lausa meditatiivsed, sest naljaga pooleks: maanteetrenn on nii igav, et selle ajal lihtsalt pole muud teha, kui hästi palju mõtelda. Tunniga rattasadulas teen sageli rohkem tööd kui kümne tunniga ekraani taga.

Liikumisviisi valides võiks arvestada, et sellega mõjutame ka (linna)ruumi arengut. Pendel liiklusvahendi eelistustes on ühes servas ära käinud ja liigub nüüd tasakaalupunkti poole tagasi, see omakorda tähendab üha mõnusamat ja turvalisemat keskkonna kõigile. Tänavaruumi jaotus vajab ümbermängimist. Õnneks saab seda teha ilma kelleltki midagi ära võtmata, nii et võidavad kõik. Parim viis selle õnnestumisele kaasa aidata on haarata ratas ja sõita! Mida rohkem on rattureid, seda rohkem nendega arvestatakse.