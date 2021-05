EKSPERT SELGITAB: kuidas auto müügist maksimaalselt kasu saada? 

Ostes odavalt ja müües kallilt on täiesti reaalne see, et autot on võimalik näiteks kolm kuni kuus kuud omada nii, et ostu- ja müügihind on sama. Kui auto vastu peab ja mingeid üllatusi ei kaasne, on auto omamise hinnaks sellisel juhul vaid kütus ja kindlustus. Aga selleks muidugi peab oskama hea hinnaga osta ja mõistliku hinnaga müüa.