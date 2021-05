HOIATUS! Notarina esinevad kelmid petavad õngitsuskirjade abil raha välja 

Notarite Koja teatel on viimasel ajal notaribüroodesse laekunud mitmeid sooviavaldusi kontrollida meili teel saadud e-kirjade päritolu. Selle tulemusel on selgunud, et libakontode alt saadetud e-kirjad, milles kasutatakse Eestis reaalselt tegutsevate notarite nimesid, ongi osutunud võltsinguteks. Meiliaadressides on notarite nimesid kasutatud ilmselt selleks, et adressaat saaks näiteks Google'i otsingu kaudu veenduda, et sellenimeline notar tõepoolest tegutseb.