ENERGIAMÄRGISTE SÜSTEEM UUENEB: kõige energiatõhusamad tooted on märgisega B või C, A-klass jääb tühjaks 

Vanas süsteemis polnud jäetud ruumi tehnoloogia arengule, mis viis olukorrani, kus kõige energiatõhusamate toodete kirjeldamiseks A-klassist tihti enam ei piisanud. „Seetõttu hakati lisama tähtedele plusse: A+, A++, A+++,“ selgitab Teinemaa. „Samal ajal mõne tootegrupi madalamad klassid – E, F ja G – kadusid või muutusid haruldaseks. Tavatarbijale muutus see raskesti mõistetavaks ja võrreldavaks,“ selgitab Teinemaa.

Seetõttu võetaksegi kasutusele lihtsam klassifikatsioon, mis hõlmab iga tootegrupi puhul klasse A-st G-ni. „A-klass jäeti esialgu tühjaks, et jätta ruumi tulevastele veelgi säästlikematele mudelitele. Praegused kõige energiatõhusamad tooted on märgisega B või isegi C,“ selgitab Teinemaa. „Sellepärast võibki A+++ külmkapist saada C-kategooria oma, ehkki külmik ise on sama energiatõhus kui varem.“