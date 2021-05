Pesuloputusvahendi asemel: võta kasutusele hoopis see odav vedelik! 

Äädikas kui üks võimsamaid mustuse ja plekkide eemaldajaid on inimese puhastusvahendite arsenali kuulunud juba tuhandeid aastaid. Äädikas hoiab värvid erksana – seejuures püsib ka valge kirka ja must ühtlaselt tumedana. Ühtlasi eemaldab äädikas efektiivselt pesupulbrijäägid ja toimib kui looduslik pesupehmendi.

Peale selle, et riided jäävad pehmed, eemaldab äädikas ka staatilist elektrit ja aitab vabaneda ebameeldivast lõhnast. Äädikal on küll endal tugev spetsiifiline lõhn, aga sedagi ei pea pelgama. Selleks ajaks, kui pesu on kuivanud, on ka lõhn kadunud.