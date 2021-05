Raha RAHA PÖÖNINGUL | Akordioni eest võib saada kuni 1400 eurot! Urve Vilk , täna 06:12 Jaga: M

Vana akordion võib maksta 5, aga ka 1400 eurot Foto: Istockphoto

Akordion, mis leiutati 19. sajandi alguses Saksamaal, on oma nime saanud sõnast akord – mingid helid kõlavad samaaegselt. Peale klahvidega akordioni on olemas ka nuppakordionid. Enamasti on neil suurem kõlaulatus, sest nuppe mahub akordionile rohkem kui klahve.