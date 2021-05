TEEME SELGEKS: kuidas valida ostuks just sulle sobivaim elektriline tõukeratas? 

Kui tunned, et renditõukerattast sulle ei piisa, näiteks elad rendipiirkonnast väljas, tasub tõesti mõelda oma ratta ostmisele. Suur elektritõukside võidukäik on turule toonud erinevas hinnaklassis sõiduvahendeid, kuid tuleb olla tähelepanelik, et sa ei valiks kehva masinat või sellist, mis ei vasta su vajadustele. «Uudne sõiduvahend on alles mõni aasta tagasi massidesse jõudnud ja paljud rattad on kiiruga turule paisatud. Kiirustades pole kõik tootjad oma rattaid põhjalikult läbi mõelnud ega testinud ehk neil võib tekkida kasutades erinevaid tehnilisi probleeme,» selgitab Andres Opp, kes müüb ja remondib elektritõukerattaid Tõuksimaailmas.