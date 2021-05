KÜLVIAEG KÄES: meisterda seemnetele vahva tasku! 

GALERII

Foto: Tiina Kõrtsini

On külviaeg. Aga kuidas pidada meeles, millal ja millised seemned peenrale supsasid? Selle jaoks võib meisterdada seemnetasku, mis on ühtlasi ka ilus seinakaunistus. Enamik selle tegemiseks vaja minevat materjali on taaskasutus.