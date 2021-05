Kui sõiduautost jääb väheks: kuidas käib minutipõhine kaubikurent? 

Kristjan ja tema elukaaslane Marleen on praegu ametis maja ehitamisega Tallinna külje all Suurupis. Kuna aeg-ajalt on vaja transportida ehitusmaterjale ja muid suuremaid asju, oli Kristjani ühel hetkel otsustuskoha ees. «Kaalusime võimalust palgata transpordiettevõte, kes kõik transporditööd meie eest ära teeks, või siis osta endale ehitusperioodiks kaubik. Arvutades tundusid mõlemad variandid liiga kulukad,» räägib mees, kuidas nad jõudsid otsuseni rentida aeg-ajalt kaubik CityBeest. Teenus tundus ka piisavalt lihtne ja paindlik ehk kaubikut saab kasutada siis, kui vaja peaks minema. Samuti on Fiat Ducato, mis CityBee kaubikuvalikus on, vedudeks igati paras.