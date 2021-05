LUMMAVAD PILDID | Hobikunstnik Moonika Luhamaal sünnib iga päev üks akvarellmaal! 

Moonika saab piltide jaoks inspiratsiooni loodusest. Foto: erakogu

Kuidas oled leidnud jaksu maalimisega nii järjepidevalt tegeleda?

Maalimine on mulle kui meditatsioon, mis annab rahu, kuna olen sel hetkel justkui oma mulli sees, niipalju, kui mu kolm last seda võimaldavad. Kui mõni päev jääb maalimine ajapuudusel vahele, annab see kohe tunda – hinges on justkui rahutus.

Maalimisest on saanud mulle kindel päeva osa, nagu hommikukohv ja söögiajad. Ma ei pea sundima ennast maalima, see käib iseenesest. Kuulan ka oma keha: kui ikka tunnen, et hetkel maalida ei taha, siis seda ei tee. Seda juhtub õnneks väga harva. Mõned üksikud korrad olen end ka sundinud, kuid siis see pilt mulle pärast ei meeldi. Seega üritan selliseid olukordi vältida.

Kuidas sinu tööprotsess välja näeb?

Mulle meeldib katsetada, reegleid rikkuda ja erinevaid meediumeid omavahel segada. Kõige tähtsam on minu arust mitte liigselt kontrollida, mida vesi ja värvid teevad. See on akvarellide üks suuremaid võlusid. Üritan jätkuvalt rohkem kontrolli käest ära anda.

Millal sa selleks laste ja muude toimetuste kõrvalt aega leiad?