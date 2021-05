Nipid Rõdurõõmud alaku! 10 lihtsat lahendust, kuidas rõdu ja terrass mõnusaks olemiseks valmis seada Laura Verte , täna 13:36 Jaga: M

GALERII

Olemasolevate eri kuju ja suurusega taimepottidega saad luua pilkupüüdvaid kõrguvaid skulptuure. Foto: Laura Verte

Kauaoodatud suvemaiguline mai on käes ja kes siis ikka tihkab enam toas olla! See on paras aeg pühkida tolm rõdult ja terrassilt, teha plaane ning lasta suvel lähemale jõuda. Meil on sulle lilleiluks mõned nipid varuks!