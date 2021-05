„Teeme ära!“ aktsiooni üks algatajaid Eva Truuverk: „Igaüks saab midagi ära teha, et elu planeedil Maa oleks parem!“ 

Eva on oma elus pikalt vabatahtlikuna töötanud. Et sellest on ka ta päris töö saanud, peab ta nüüd täiesti loomulikuks asjade käiguks. «Kooliajal hästi aktiivselt spordiga tegeledes korraldasin võrkpalli naiskonna tegemisi ja võistluseid. Hiljem, ülikooli minnes olin tegev kaubandusüliõpilaste seltsis ja sealt edasi Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioonis, JCIs ja Reval Ladiesi tenniseklubis. Olen olnud 14 aastat ettevõtja reklaami- ja multimeedia valdkonnas, kuid ka sel ajal tegin pidevalt sotsiaalseid projekte,» toob ta välja vabatahtliku töö tähtsuse oma elus.

Hea suhtleja: Oma töös naudib Eva kõige rohkem inimeste kokkutoomist, et leida ühiseid huvisid, eesmärgiga luua maailma positiivseid muutuseid. Foto: Martin Ahven

Paljud inimesed, kes muretsevad ühiskonna valupunktide pärast, on asunud vabatahtlikuna seda olukorda muutma. Oma kogemusest teab Eva, et vabatahtlik töö annab inimesele palju tagasi. Tänu sellele tuntakse heaolu, et on teise inimese või looduse heaks midagi ära tehtud. Samuti leitakse uusi erialaseid väljundeid, mis võivad viia karjääris kannapöördeni. Liiatigi on tänu vabatahtlikule tööle maailmas suuri asju ära tehtud. Motivatsiooninupud, mis inimesi heategudele ajendavad, on kõigil erinevad. «Minule on vabatahtlik töö väga palju andnud, eelkõige olen nii saanud sõbrad ja seda on juba väga palju,» tunnistab ta häälevärinal.

Samas on ta märganud, et inimest ei saa sundida vabatahtlikku tööd tegema. Juba see sõna «vabatahtlik» tähendab, et see tahtmine peab tulema inimesest endast. Kui indu ei ole, on parem jätta töö tegemata. «Tihti ei anta endale ka aru, et kui siduda ennast vabatahtliku tööga, siis kui sa oled lubanud midagi teha, tuleb seda ka teha ja oma töö eest vastutada. Pärast jah-sõna andmist ei ole see töö enam ainult vabatahtlik,» selgitab organisatsiooni juht.

Eestlased on parimad organisaatorid

Töötades Maailmakoristuspäeva korraldamisel 180 riigi eestvedajaga, näeb ta vabatahtlikkuse valdkonnas ka kultuurilisi erinevusi. Pole riiki, kus kõik seda tööd teha tahaksid, kuid pole ka sellist, kus keegi ei tahaks panustada. Eva toob näitena Ameerika Ühendriigid, kus vabatahtlikkus on oluline osa ühiskonnast ja inimesed on harjunud sellistes tegemistes osalema. «Käies USAs vabatahtlikku tööd jälgimas, märkasin, et kuigi see on justkui ühiskondlik norm, ei tulnud soov seda teha alati sisemisest põlemisest. Tihti tehti seda vaid teistele näitamiseks. Nii see ka olema ei peaks,» tunnistab naine.

Isegi kui eestlased pole vabatahtlike hulga poolest maailmas esirinnas, peab Eva neid maailma parimateks. «Eestlased on parimad korraldajad, sest suudame mõelda lineaarselt põhjusest tagajärjeni. Mujal maailmas, eriti mis puudutab arengumaid, on see spiraalne ja vahel ei saagi aru, kuidas otsustusprotsess päriselt toimub. Kogu see aur nõuab kordades rohkem aega ja inimesi, samas kui Eestis teeb üks inimene ära selle, mis mujal maailmas kakskümmend. Sellepärast ei saagi öelda, kas see on halb, et meil on vabatahtlikke vähem. Eestis ollakse tõhusamad ja efektiivsemad,» ütleb ta uhkust tundes.