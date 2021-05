SELLE KUU MÄRKSÕNAD: tee vahet kuldnokal ja musträstal, vaheta asju ja tähista emadepäeva! 

Foto: Nipiraamat

Kevadkoristus seljataga tähendab vaid ühte – asju, mis majapidamises välja sortimist leiab, on ilmselt küllaga. Selmet need ära visata, vaheta need hoopis millegi vastu! Ringmajanduse ja taaskasutuse kogukond SmartSwap.com pakub selleks lihtsa lahenduse: iga ära antud asja eest saad vastu ühe punkti, millega endale midagi asemele lunastada! Sinu kanda jääb tellimise puhul vaid saatmistasu.