JUBA HOMME! Teeme Ära 2 + 2 talgupäev: võta ette kevadised tööd, mis on jõukohased kahekesi või pereringis tegemiseks! 

Kõik eestimaalased on oodatud liituma 2 + 2 talgupäevaga, et ohutult ja kehtivaid piiranguid järgides teha koos lähedastega vajalikke kevadtöid. Talgutegusid saab jätkuvalt üles märkida aadressile www.teemeara.ee.

Hoolime rohkem oma elukeskkonnast, toidust ja üksteisest

2+2 talgupäeva raames kutsume kõiki eestimaalasi koos oma lähedastega ise ette võtma neid kevadisi töid ja tegemisi, mis vajavad just nüüd ära tegemist. Teeme Ära talgupäeva meeskonna tänavused üleskutsed seonduvad kõik hoolimisega – et hooliksime rohkem elukeskkonnast, toidust ja üksteisest. Tähelepanu all on igaühe looduskaitsega seotud tegevused ning toidu raiskamise vähendamine, samuti ohutu koostegutsemine ja vaimsed vitamiinid.

Soovitusi, kuidas märgata ja toetada meid ümbritsevat elurikkust, leiab talguveebist. Igaühe looduskaitsega seotud tegevusi või alustada kasvõi väikese kodumaiste lillede või maitsetaimede kasti paigutamisest rõdule, putukahotelli meisterdamisest, mõne niitmata lapikese jätmisest maja ümber, et seal saaksid õitseda niidutaimed ja neid tolmeldada putukad.

Rohetiigri eestvõttel on fookuses ka toidu raiskamise vähendamine. Nõuandeid, kuidas anda uus elu meil kõigil igapäevaselt tekkivatele biojäätmetele ning kuidas õigesti kompostida, jagavad talguveebis asjatundjad. Kompostimise entusiast Anni Raie selgitab oma koduaia näitel kompostimise ABC-d.