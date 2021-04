RAHANUTIKUS / Baltikumis peitub parim kasvuruum Vilniuse börsil 

„Tallinna börs on kolmest Balti börsist tootnud sellel aastal kõige rohkem – aasta algusest saadik 20%. Vilniuse börs on tootnud 8% ja Riia börs -1%,“ võtab kasvu kokku Swedbanki Baltikumi aktsiaanalüüsi juht Marek Randma. Ta lisab, et kuna Tallinna börs on liikunud üles kõige rohkem, siis on ka ruumi panga seatud hinnasihtideni kõige vähem. „Vilniuse börsil on liikumine olnud sel aastal aeglasem ja seetõttu on meil seal viiest kaetavast ettevõttest kahel „osta“ soovitus – Šiauliu pangal ja Ignitisel,“ märgib analüütik.