PANK HOIATAB: küberkuritegevuse haare üha laieneb – ole valmis võltsvideote äratundmiseks! 

Süvavõltsingute (nn deep fake) tehnoloogia on Paabuti sõnul praegu veel vaid mängulisel tasandil olev uus tehnoloogia, kuid mis juba lähitulevikus hakkab kurjategijatele uusi võimalusi pakkuma. „See on praegu kiiresti arenev valdkond, mida esialgu teame rohkem tuntud inimestest tehtud naljavideote põhjal, aga see tehnoloogia pakub palju uusi võimalusi ka manipuleerimisrünneteks,“ selgitab Paabut, kelle hinnangul on süvavõltsingute ehk võltsvideote näol tegu petukõnede tehnoloogilise edasiarendusega.

Paabut nendib, et Eestis selliseid juhtumeid veel olnud ei ole, kuid tehnoloogia areng liigub sinnapoole ning tõenäoliselt on mõne aja pärast juba levinum. „Kuna küberkuritegevus areneb suurenenud kaugtöö ajastul pikkade sammudega, peab uutest kuritegevuse vormidest olema teadlik juba enne nende massideni jõudmist. Inimene peab võltsvideote puhul olema ise väga tähelepanelik ja jälgima, kas videopildis on midagi kummalist, kas temaga suhtleva inimese miimika on vahepeal veider või tundub miski muu kahtlane,“ manitseb Paabut juba ennetavalt ettevaatlik olema.