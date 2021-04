Lemmikloom „LOOMAARST TASKUS“ | Kas kasside ja koerte pisarad tähendavad, et nad on kurvad ja nutavad või on tegemist millegi tõsisemaga? Tiina Toomet , täna 15:25 Jaga: M

Foto: Õhtuleht

Pisarate voolamine on teema, millega paljud loomaomanikud kokku puutuvad. Võib see tähendada, et lemmik on kurb ja sellepärast nutab? Loomaarstide hinnangul mitte! Silmade jooksmine võib tähendada hoopis midagi muud. Selle üle arutlevad loomaarstid Tiina Toomet ja Ülle Kell Tiina Toometi loomakliinikust.