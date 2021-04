RAHANUTIKUS | Kuhu Tallinna börsil panused teha? 

„Ainus Tallinna börsi aktsia, millele meil on hetkel „osta“ soovitus, on Coop Pank, kuid ka siin on aktsia jõudnud meie hinnasihist 8% ette,” sõnab Swedbanki Baltikumi aktsiaanalüüsi juht Marek Randma. Ta lisab, et kõige suurem vahe panga hinnasihi ja aktsia turuhinna vahel on praegu Merko Ehitusel – ehitus- ja kinnisvarakontserni turuhind on sihist 23% kõrgemal.