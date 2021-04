Kasutatud auto ostu- ja müügietikett: 8 asja, milles mitte mingil juhul ei tohiks eksida 

Igal automüüjal on oma lugu rääkida sellest, kuidas ta laupäeva hommikul kell 7 Tartu raudteejaama sõitis, sest Viktor Järvamaalt (kujutletav tegelane) pidi just siis kohale jõudma, et lubatud auto kohe ära osta ja sellega teele asuda. Reaalsuses Viktor rongi pealt maha ei tulnud ja tema telefon oli välja lülitatud.

Ka ostjatel on oma lood

Maria (jällegi kujutletav tegelane) Tallinnast vaatab internetist, et tema lemmikvärvi Ford Fiesta on müügil ühes Tartu autoaias. Ta helistab müüjale ning uurib sõiduki vigade ja puuduste kohta. Müüja sõnul on auto värskelt hooldatud ja ilma iluvigadeta. Maria võtab isa kaasa ja sõidab Tartusse. Kohapeal selgub, et autol on õlileke ja silmaga nähtav rooste rattakoobastel. Lisaks on rehvid siledad ja esiklaasis mõra. Müüja vabandab, et „auto on juba vana ka“ ja „see ongi sellise auto puhul normaalne“.

Tegelikult oleks Maria tulemata jätnud, kui ta oleks teadnud, et lisaks ostuhinnale (2000 eurot) on enne sõitma hakkamist vaja autot veel ka 1000 euro eest remontida. Ka nii ei tehta! Müüja kohus on rääkida auto tegelikust seisukorrast ja edasi on juba ostja otsus, et kas ta endiselt soovib seda sõidukit soetada või mitte.

Nii, nagu on olemas etikett, kuidas käituda golfirajal või teatris, on ka auto müümise ja ostmise korral oma kirjutamata reeglid.

Ostja ei tohiks: