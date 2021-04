Eksperdid kinnitavad: kinnisvara hinnalangust pole mõtet oodata! 

Kolmapäeval toimunud Luminori veebiseminar „Lastega perede soovid ja võimalused kodu ostmiseks“ käsitles noorte perede oma kodu soetamisega seonduvat. Seminari moderaatori, näitleja ja viimaste aastate jooksul mitu korda kodu vahetanud Mikk Jürjensi sõnul on tema uue kodu ostmise taustal alati käinud tuttavate jutt, et just praegu on halb aeg kinnisvara soetada, oota natuke, kohe hinnad langevad. „Muidugi on see jutt osutunud valeks, aga kõheda tunde on ikkagi sisse tekitanud. Kardad, et teed vale otsuse,“ jagas Jürjens oma koduvahetusemotsioone, mis ilmselt tuttavad paljudele kinnisvaraostjatele.